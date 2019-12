Key West Film Festivali’nde Türk isme ödül

Paris’te yaşayan yönetmen ve film eleştirmeni Yonca Talu’nun New York’ta çektiği “Where’s the Fire” (Nerde Bu Yangın!) adlı kısa filmi, ABD’nin önemli film festivallerinden Key West Film Festivali’nde Dünya Öğrenci Kısa Filmleri kategorisinde En İyi Kurmaca Kısa Film ödülüne layık görüldü.

Fransızca, İngilizce, Türkçe kısa filmler çektiği İstanbul'da büyüyen ve şu anda Paris'te yaşayan 25 yaşındaki yönetmen ve film eleştirmeni Yonca Talu, Fransa'nın önemli okullarından Paris'teki Ecole Normale Superieure'de sinema üzerine master yapıyor. Aynı zamanda New York Lincoln Center bünyesinde yayınlanan Film Comment adlı sinema dergisinde yıllardır film eleştirmeni olarak yazan Talu, dünyaca ünlü birçok yönetmen, oyuncu ve sinemacı ile söyleşiler de yapıyor. Genç yönetmenin aynı zamanda Paris 3 Sorbonne Üniversitesi'nden de bir master derecesi bulunuyor.

Yonca Talu, New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'nu bitirme projesi olarak çektiği “Where's the Fire” (Nerde Bu Yangın!) adlı kısa filmini mezuniyetinden sonra tamamlayarak post-prodüksiyonunu Paris'te yaptı. Bir kadının cinselliğini yeniden keşfindeki fantastik yolculuğunu anlatan filmin başrolünde, Belçikalı oyuncu Cloe Xhauflaire rol alıyor.



FESTİVALLERİ GEZİYOR

Genç yönetmenin “Where's the Fire” filmi, her yıl ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ve bu yıl 20-24 Kasım tarihleri arasında 8.'si gerçekleşen Key West Film Festivali'nin Dünya Öğrenci Kısa Filmleri kategorisinde yarıştı. Film, belgesel ve kurmaca filmlerin yer aldığı kategoride, En İyi Kurmaca Kısa Film ödülüne layık görüldü. “Where's the Fire” filmi, Key West Film Festivali'nin hemen ardından, ABD'nin Tennessee eyaletinde, Memphis kentinde düzenlenen Cinematic Panic Film Festivali'nde gösterildi. Film Mart 2020'de ise Los Angeles'ta gerçekleşecek Les Femmes Underground Film Festivali'nde gösterilecek.