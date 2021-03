Kısa film festivali başlıyor

Festivaldeki etkinlikler sinemaseverlerle çevrimiçi olarak buluşacak. 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor.

DİKKAT ÇEKİCİ FİLMLER

Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.Festival'in Deneyimler bölümünün konuğu dünya sinemasının önemli isimlerinden Belçikalı yönetmen Jaco Van Dormael. Yönetmenle yapılacak bir masterclass, son uzun metraj fimi The Brand New Testament filmi, kısa filmleri, The Shape ve È pericoloso sporgersi festival programında yer alıyor.

Kısadan Uzuna da bu yıl sinemamızın uluslararası başarılarıyla dikkat çekici filmlerine imza atan genç yönetmen Erdem Tepegöz var. Yönetmenin söyleşisi, ilk uzun metraj filmi Zerre, kısa filmleri Kafes, Mutlu Son ve Değneksiz Sahne Işıkları festival programında. Belgesel Sinema bölümünün konuğu ise Slovenya'dan Rok Bicek. Yönetmen The Family belgesel filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini yapacağı söyleşi ile festival takipçileriyle paylaşacak.

Forum bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen Kısa Film Senaryo Yar ışması yer alıyor. Bu yıl 687 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında akademisyen ve senaryo danışmanı Gülengül Altıntaş bir senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

ÜCRETSİZ YAPILACAK

Bu yıl festivalde Özel Gösterim bölümünde Uzak Doğu ülkelerinin kısa filmleri bulunuyor. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Eric Rohmer'in kurgucusu Mary Stephen, oyuncu Damla Sönmez, yapımcı Diloy Gülüm gibi dünyadan ve Türkiye'den birçok sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

17.Akbank Kısa Film Festivali çevrimiçi gösterimleri, uluslararası film festivallerinin sıklıkla kullandığı Festivalscope ve Shift72 platformu aracılığıyla ücretsiz olarak yapılacak.