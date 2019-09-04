Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Koreografi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre koreografi mi, kareografi mi?
Koreografi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre koreografi mi, kareografi mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘koreografi’dir. Koreografi mi, kareografi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 4 Eylül 2019 - 08:07

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘koreografi'dir.

KOREOGRAFİ NE DEMEK:

1- Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi.

2- Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatları.

3- Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü.

KOREOGRAFİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “koreografi mi, kareografi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı koreografi şeklinde olmalıdır.

kareografi (Yanlış kullanım)
koreografi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dünkü maçta ev sahibi takımın taraftarlarının hazırladığı koreografi muhteşemdi.”

İLGİLİ HABERHafta sonu nasıl yazılır? TDK'ya göre ‘haftasonu' bitişik mi ayrı mı yazılır?