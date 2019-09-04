Koreografi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre koreografi mi, kareografi mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘koreografi'dir.
KOREOGRAFİ NE DEMEK:
1- Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi.
2- Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatları.
3- Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü.
KOREOGRAFİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “koreografi mi, kareografi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı koreografi şeklinde olmalıdır.
kareografi (Yanlış kullanım)
koreografi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dünkü maçta ev sahibi takımın taraftarlarının hazırladığı koreografi muhteşemdi.”