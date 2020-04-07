Lady Gaga, salgınla mücadeleye destek konseri verecek

Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen, "Tek Dünya: Birlikte Evde" projesiyle corona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarını destekleyen bir konser için bir araya geliyor. Konserin küratörlüğünü ise Lady Gaga üstlendi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen ile birlikte ‘Tek Dünya: Birlikte Evde’ başlığı altında, corona virüsüyle mücadeleye destek konseri verecek.. Gaga’nın küratrölüğünü yaptığı konsere Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra ve Stevie Wonder gibi isimler katılcak… Ev sahipliğini ise Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert, Susam Sokağı’nın oyuncu kadrosu üstlendi…

Lady Gaga düzenlenen sanal basın toplantısında; “Hepimiz sağlık profesyonellerine minnettarız. Bu küresel salgın bir felakettir; Sağlık çalışanları ve hasta olanlar için dua ediyorum. Dualarımı işini kaybeden ve kendilerini ve çocuklarını beslemekte zorlanan insanlara göndermek istiyorum. Yayına çıkmadan önce para toplamak istiyoruz. Yayına çıktığımızda cüzdanlarınızı, kredi kartlarınızı alıp gösterinin tadını çıkarın” dedi.

Bireysel ve kurumsal bağışlar, ön safta çalışanlara maske, önlük ve hayati ekipmanların yanı sıra gıda, barınak ve sağlık hizmetleri sunan yerel hayır kurumları gönderen Covid-19 Dayanışma Müdahale Fonu’na gidecek. Konser, ABD televizyon ağları ABC, CBS ve NBC’de, 18 Nisan’da saat 20:00’da canlı olarak yayınlanacak.