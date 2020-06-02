Mantalite nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mantalite mi, mentalite mi?

Mantalite nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mantalite mi, mentalite mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mantalite’dir. Mantalite mi, mentalite mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mantalite'dir.

MANTALİTE NE DEMEK: Anlayış.

MANTALİTE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mantalite mi, mentalite mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mantalite şeklinde olmalıdır.

mentalite (Yanlış kullanım)

mantalite (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Oyun mantalitesi her zaman hücum ağırlıklıdır.”