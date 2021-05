Marvel Kızılderili Kaptan Amerika’yı tanıttı

Kaptan Amerika’nın tanıtılmasından bu yana 80 yıl geçti. Marvel Comics, yalnızca süper kahramanın 80. yaşını kutlamakla kalmayıp aynı zamanda The United States of Captain America adlı beş sayılık sınırlı bir seri çıkarıyor.

Seride en dikkat çeken karakter ise Kızılderili Kaptan Amerika oldu. Yeni karakter, yerbilimci ve Lipan Apache yazarı Darcie Little Badger ve Qalipu Mi'kmaq First Nation sanatçısı David Cutler tarafından yaratıldı. Captain America'nın en yeni üyesi olan Joe Gomez, The United States of Captain America # 3'te ilk kez sahne alacak.

YERLİ AKRABALARINDAN İLHAM ALDI

Kickapoo Kabilesinden bir Kızılderili kahramanı olan Joe Gomez’i Little Badger şöyle anlatıyor; “Joe hakkında sevdiğim şey onun günlük işleri. Bir kahraman olarak her şeyi temsil ediyor. Joe Gomez bir inşaat işçisi, yıkımla boğuşan bir dünyada bir inşaatçı. Bir uzay gemisi bir köprüye çarptığında veya bir süper kötü, bütün bir şehri enkaza çevirdiğinde, Joe gibi insanlar her şeyi yeniden bir araya getiriyor. Ayrıca yaşlılardan ev onarım hizmetleri için ücret almıyor. Başkalarını kurtarmak için hayatını riske atmaya istekli. Joe gibi pek çok insan tanıyorum; çoğu yerli akrabalarım.”

Cutler ise, yeni bir First Nations kahramanı yaratmanın ve onu devasa Marvel Evreniyle tanıştırmanın söyleyebileceği pek çok şeyden daha fazlasını ifade ettiğini söyledi.