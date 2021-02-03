Masumlar Apartmanı’na Sezen Aksu şarkısı damga vurdu

Sezen Aksu'nun bestelediği ve seslendirdiği ‘Affet’ şarkısı, son dönemin sevilen yapımlarından ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin son bölümünde ilk kez yayınlandı.

Şarkı dizide ‘Naci’ ve ‘Safiye’ karakterlerinin geçmiş günlerine döndüğü sahnelerde izleyici ile buluştu.

Dizinin yayınlanması ile büyük ses getiren ‘Affet’ şarkısının sözleri ise şu şekilde:

Senden daha öncesi yok ki

Çoktan kaldırdım çatıya

Böyle bir saflık yok ki

Bakakaldım

Kimlerdensin nerelerdensin

Değmedi mi kir pas ellerine

Hayret

Aldım kör bıçağı elime

Kanata kanata suçumu kazıyorum

Sabret, sabret

Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum

Vururken rastlayınca kendime durdum

Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman

Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm

‘AFFET’ ŞARKISININ SÖZ VE MÜZİĞİ KİMİN?

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Okay Barış

Yönetmen: Tolga Çetin

Kurgu: Serkan Sümeli