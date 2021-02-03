Masumlar Apartmanı’na Sezen Aksu şarkısı damga vurdu

Sezen Aksu'nun bestelediği ve seslendirdiği ‘Affet’ şarkısı, son dönemin sevilen yapımlarından ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin son bölümünde ilk kez yayınlandı.
Şarkı dizide ‘Naci’ ve ‘Safiye’ karakterlerinin geçmiş günlerine döndüğü sahnelerde izleyici ile buluştu.
Dizinin yayınlanması ile büyük ses getiren ‘Affet’ şarkısının sözleri ise şu şekilde:
Senden daha öncesi yok ki
Çoktan kaldırdım çatıya
Böyle bir saflık yok ki
Bakakaldım
Kimlerdensin nerelerdensin
Değmedi mi kir pas ellerine
Hayret
Aldım kör bıçağı elime
Kanata kanata suçumu kazıyorum
Sabret, sabret
Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum
Vururken rastlayınca kendime durdum
Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman
Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm
‘AFFET’ ŞARKISININ SÖZ VE MÜZİĞİ KİMİN?
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: Okay Barış
Yönetmen: Tolga Çetin
Kurgu: Serkan Sümeli