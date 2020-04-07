Matt LeBlanc: ‘Friends’in özel bölümü hazır’

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Friends, uzun zaman önce bitmesine rağmen hayranları hala bunu kabullenemedi ve yıllardır ekibin yeniden bir araya gelip dizinin tekrar çekilmesi için yapım şirketine baskı yaptı. Bunun üzerine HBO Max müjdeli haberi verdi ve özel bir bölüm çekileceğini duyurdu.



Geçen ay ise dizinin özel bölümünün corona virüsü nedeniyle yapılamadığı haberleri, hayranlarında büyük bir hayal kırıklğı yarattı. Ne var ki dizide Joey karakterini canlandıran Matt LeBlanc, çıkan haberleri yalanladı ve bölümün hazır olduğunu açıkladı. The Kelly Clarkson Show’un yeni bölümüne konuk olan LeBlanc, çekimin yapılıp yapılmadığı sorusuna olumlu cevap verdi ve “Altımız birlikte eski güzel günlerden bahsediyoruz. Beklendiği gibi, grubu senaryo olmadan bir araya getirdik. Bu, bir bölümden daha fazlası” dedi. Yayın tarihi ile ilgili bir bilgi verilmese de, LeBlanc’ın konuşmaları doğrultusunda, pandemi bitince izleneceği anlamı çıkıyor…