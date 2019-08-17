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Moda ve Müzik bu festivalde
Moda ve Müzik bu festivalde
Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelliğine sahip İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl “The New Black” temasıyla şehrin merkezindeki KüçükÇiftlik Park'ta hem modanın yenilikçi tarafına hem de müziğin farklı tarzlarına dokunacak.
Kültür Sanat 17 Ağustos 2019 - 13:08

Multiworks tarafından geçtiğimiz yıl “vintage” temasıyla düzenlenen İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl 24 Ağustos'ta modanın en moda haline odaklanacak. “The New Black” temasını benimseyen festival, katılımcılarını modanın güncel dünyasıyla karşılayacak. Festivalde, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Adamlar, Hey!Douglas(live), Ekin Beril ile Jamie S. Rüzgarı eserken TheNew Black mottosuyla modanın yeni trendlerini, moda tasarımcılarının yeni çalışmalarını ve markaların yeni koleksiyonlarını keşfe çıkacağız.

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