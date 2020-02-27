Murdar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre murdar mı, mundar mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘murdar'dır.
MURDAR NE DEMEK:
1- Kirli, pis.
2- Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse).
3- Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).
MURDAR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin murdar mı, mundar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı murdar şeklinde olmalıdır.
mundar (Yanlış kullanım)
murdar (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yemek murdar oldu, artık yenmez!”