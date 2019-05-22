“Mutluluk Hattında İki Şehir: Paris ve Beyrut” yayınlandı

Fotoğrafçı Dilan Bozyel, yaşamak istediği iki şehri fotoğrafladı. Paris-Beyrut hattında sessizce gezindi. Fotoğraf makinesine yansıyan sokak fotoğraflarıyla kimi kez hüzünlendi, kimi kez de sustu. Bozyel, notlar aldı yanına, hissettiğini yazdı ve fotoğrafladı.

Fotoğrafların hikâyesi kendi içinde saklı. Paris-Beyrut Mutluluk Hattı da Bozyel'in hislerinden kentin yaşanmışlığına uzanıyor.

Bozyel, kurşunlanmış Beyrut evlerinden Paris'in Eyfel Kulesi'ne uzanan yalnız kentleri, iç cebine iliştirdiği dipnotlarla siyah-beyaz düşlere selam yolluyor.

ARKA KAPAK

“İnsan, nerede yaşayacağını nasıl seçer? Hangi şehir? Hangi semt? Hangi sokak? Ya da hangi yarım küre?

Afrika’ da? Belki Güney Kore ya da Fransa’ da?

Herkesin rotası evine çıkıyormuş;

Peki, evimiz nerede? ”

…Yaşayacağı şehri, yaşamak istediği şehirleri fotoğraflayarak bulmaya çalışan bir fotoğrafçı kadının hikâyesinin ilk ikilem rotası yaşadığında mutlu olacağına inandığı iki şehirde geçiyor; Paris ve Beyrut.