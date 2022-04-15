Müzik dünyasının iki devi bir araya geldi

Uluslararası Söz Yazarları ve Bestekârlar Konfederasyonu (CISAC) tarafından üyelikten ihraç edilen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) yeniden CISAC'a alınmak için güçlerini birleştirdi. İki meslek birliği, her konuda birlikte hareket etme kararı alarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende işbirliği protokolü imzaladı.

Hayati ARIGAN

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Türkiye’nin en büyük musiki eser sahipleri birliği olan MESAM ve MSG, 10 yıldır fikir birliği çatışması yaşıyordu.

İki kurum arasında yaşanan anlaşmazlıklar Recep Ergül’ün MESAM Başkanlığı’na, Ferhat Göçer’in ise MSG Başkanlığı’na seçilmesiyle çözülmeye başladı.

25 BİNDEN FAZLA ÜYELERİ VAR

25 binin üzerinde üyesi bulunan iki meslek birliği arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi.

İki meslek birliği, her konuda birlikte hareket etme kararı alarak, işbirliği protokolü imzaladı.

Taraflar arasındaki işbirliği protokolü Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, CISAC Avrupa Direktörü Mitko Chatalbashev ve her iki meslek birliğinin temsilcileri katıldı.

ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI KORUNACAK

Protokol ile her iki meslek birliği dağıtım, dokümantasyon, veritaban eşleşmesinin yanı sıra, telif lisanslamasını birlikte yapacak ve tek meslek birliği gibi hareket edecek. Böylelikle musiki eser sahiplerinin hakları daha iyi korunacak.

Üyelikten men edilen iki meslek birliğin birlikte hareket etmesini CISAC’a yeniden üyeliğin kabulü için büyük bir adım olarak nitelendirildi.

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