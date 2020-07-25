‘Nasipse Adayız’ Türkiye’de ilk kez gösterildi

Dünya prömiyerini pandemi öncesinde Avrupa'nın önemli festivallerinden Rotterdam Film Festivali'nde yapan film Türkiye'de ilk kez corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma filmleri için yapılan açıkhava gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.

Nasipse Adayız'ın festivaldeki gösterimine yönetmeni Ercan Kesal başta olmak üzere, oyuncularından Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Müttalip Müjdeci, Nazan Kesal, Serhat Midyat, kurgucusu Ali Aga, idari yapımcısı Suzan Güverte katıldı. Ercan Kesal'ı Türkiye prömiyerinde ‘Çukur' dizisinde beraber rol aldığı Aras Bulut İynemli ve Necip Memili de yalnız bırakmadı.



‘FİLMDE İNSANIN KENDİ İÇSEL YOLCULUĞU VAR’

Gösterim sonrasında yapılan soru-cevap bölümünde Ercan Kesal ilk kez filmin Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken filmin kendisiyle olan bağını şu sözleriyle açıkladı: “2000'li yıllarda Beyoğlu Belediye Başkanı olarak aday gösterilme hayaliyle kendi içimdeki kör noktayla karşılaşmıştım, insanın gerçek öznesi de bu kör noktaymış meğer. Aynı yolculuğun filmini yaparken başka bir gerçeklikle de yüzleşecek miyim diye çok düşündüm. Yirmi yıl önce Beyoğlu'nda aynı mekanlarda aynı hikayeyi yaşadım ve şimdi filmin oyuncusu, senaristi ve yönetmeniyim. Bu yüzden filmde sadece bir politik hikâyenin ve hicvin ötesinde, bir insanın kendi içsel yolculuğu ve trajedisi de var.”

İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma'da ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıklanacak.

Nasipse Adayız festival yolculuğuna İstanbul'dan hemen sonra Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde devam edecek. Asya galasını gerçekleştireceği festivaldeki ilk gösterimi 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.