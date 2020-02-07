Oda Komşum Richard Wagner perde açtı

İki üniversite öğrencisi gencin sivil itaatsizliği üzerinden sahneye taşınan oyunu Murat İpek yönetiyor. Oyunun süpervizörlüğünü, sahne tasarımını ve yapımcılığını ise K! Kültüral Performing Arts'ın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yağmur Yağmur üstleniyor.

SİSTEMİN DİSTOPİK EVRENİNE BAKIŞ

Karakterleri ters perspektiften ele alan Murat İpek, iki genç “masum” karakterin karşısına duyarsız duruşuyla yarı fantastik bir ikon olarak dikiliyor. K! Kültüral Performing Arts'ın üçüncü prodüksiyonu olma özelliğini taşıyan, kapitalist düzenin çarpık temellerine ve sistemin distopik evrenine dikkat çeken Oda Komşum Richard Wagner; din, ekonomi, hukuk ve ahlaki değerler gibi enstrümanları acımasız bir şekilde kullanan sisteme esaslı sorular yöneltiyor.



Sistem eleştirisini sıra dışı bir temele oturtan “Oda Komşum Richard Wagner” 14 Şubat 2020 Cuma, 22 Şubat 2020 Cumartesi ve 29 Şubat 2020 Cumartesi akşamları aynı sahnede seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri, Biletix’ten ve K! Kültüral Performing Arts gişesinden temin edilebilir.



KÜNYE

Yazan: Yakup Almelek

Uyarlayan ve Yöneten: Murat İpek

Süpervizör, Sahne Tasarımı ve Yapımcı: Yağmur Yağmur

Yapım: K! Kültüral Performing Arts

Yönetmen Yardımcısı: Zeliha Gürsoy

Hareket Tasarımı: Orçun Okurgan

Işık Tasarımı: Murat İpek

Kostüm Tasarımı: Gaye Kızılışık

Müzik: Çağrı Beklen

Efekt Tasarımı: Metin Küçükyılmaz

Işık Uygulama: Haluk Deniz Aydın

Afiş Tasarım: Erin İlkcan Arslan

Oyun Fotoğrafları: Volkan Erkan

Oyuncular: Sercan Gülbahar, İbrahim Cem Tek, Murat İpek

Tek Perde / 80 Dakika