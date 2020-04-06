OnAir Sahne’den 3 yeni isim

OnAir sahnenin yeni isimlerinden birisi Çağrı Yıldırım. Çağrı Yıldırım yeni şarkısı ‘Müptezelin Sitemi' ile minimal tavrı ve güçlü sözleriyle müzikseverlerle buluştu. Bestesi, sözleri ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkısında sanatçı, gündelik hayata yönelik bir eleştiride bulunuyor. Yıldırım, müzikal çalışmaları ile ilgili, “Şarkılarımın çoğu kendi iç dünyamı anlatıyor. Bu durum onların öznel kılıyor. Fakat öznel kılındıkları vakit çoğulluğun tercihleri arasına giremiyorlar. Şu an için şarkılarım başkalarına ayna olmaktan daha çok beni yansıtıyor” diyor.



Emirhan Çakmak'ın son şarkısı ‘İllet' de yeni yayınlanan şarkılardan birisi. Emirhan Çakmak kendisine ait söz ve bestesi ‘İllet' ile modern hayatın fotoğrafını çekiyor. Çakmak, “Şarkı sözü yazarken 9-10 yıl önce yazdıklarım karşıma çıkıyor ve şimdikilerle harmanlıyorum. Eskiden ürettiklerimle yeni ürettiklerim birleşince ortaya güzel şeyler çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.



İzmir menşeli Rock grubu Derin Basitlik’ten ise yeni iki tane şarkı geldi: ‘Koş' ve ‘Karanlıklar'… Derin Basitlik, vokalde ve gitarda Barış Tosun, lead gitarda Hakan Tuna, bas gitarda Enes Koç, davulda Göktuğ Taşkaya olmak üzere dört müzisyenden oluşuyor. İlham aldıkları duyguları müzik aracılığıyla daha iyi bir dünya için etkileşim aracına dönüştürdüklerini ifade eden grup: “Sanatsal üretim devam ettiği sürece hem kendimiz hem de tüm dünya adına her şeyin daha güzel olacağını düşünüyoruz” diyor.