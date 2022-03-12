Organize İşler dizi oluyor

Üç sezon olarak yayınlanacak olan Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' dizisinin kadrosunda Russell Crowe, Andy Garcia ve Cem Yılmaz gibi isimlerin adı anılıyor.

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The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz Türkiye’de de yayına giriyor. Platform, şimdiden Türkiye için hazırlıklarını sürdürüyor.

RTÜK tarafından Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanınan Disney+, aralarında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin olduğu 15 isimle şimdiden anlaşma yaptı.

Platformda Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk12ü canlandıracağı film de yer alacak.

Disney+, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'la da üç sezonluk ‘Organize İşler’ dizisi ve iki sinema filmi için anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre projeler sadece yerli değil, yabancı oyunculara da ev sahipliği yapacak.

Erdoğan’ın projelerinde komedyen Cem Yılmaz ve daha önce Türk yapımı Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Andy Garcia gibi isimler yer alacak. Ayrıca ‘Çanakkale: Son Umut’ filminde Erdoğan’la rol almış Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe da projelerdeki isimlerden.

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