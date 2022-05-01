Örümcek Adam filminin yönetmeni yeni projeden vazgeçti

Marvel Studios'un yeniden çekilecek "Fantastik Dörtlü" filminin yönetmeni değişti.

Sozcu.com.tr

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Tom Holland’ın başrolde yer aldığı üç “Örümcek Adam (Spider-Man)” filminin yönetmeni Jon Watts, Marvel Studios’un yeniden çekilmesi planlanan “Fantastik Dörtlü” filmini yönetmekten çekildi.

Daily Mail’in haberine göre, “süper kahraman filmleri”nden uzaklaşma kararı alan Watts ve stüdyolar arasında herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değil.

Hem yapımcı Marvel Studios hem de yönetmen Watts, ayrılığın dostane olduğunu doğruladı, ancak iki taraf da bunun için bir neden göstermedi.

Watts yaptığı açıklamada, “Üç ‘Örümcek Adam’ filmi yapmak benim için inanılmaz ve hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Yedi yıldır Marvel sinema evreninin bir parçası olduğum için sonsuza dek minnettarım. Tekrar birlikte çalışacağımızı umuyorum ve ‘Fantastik Dörtlü’nün muhteşem vizyonunun hayata geçtiğini görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

GİŞE REKORLARI KIRDI

Watts’ın yönetmenliğini yaptığı üç film de, büyük gişe yaparak hasılat rekorları kırdı.

200 milyon dolarlık bir bütçeyle, filmlerin en yenisi olan “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”, 17 Aralık 2021’de gösterime girdi ve 1,89 milyar dolar hasılat yaparak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan altıncı filmi oldu.

İkinci film “Örümcek Adam: Evden Uzakta”, 160 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında gişede 1.13 milyar dolar hasılat elde etti.

İlk film “Örümcek Adam: Eve Dönüş” de 175 milyon dolarlık bir bütçeyle 880 milyon doların biraz üzerinde hasılat elde etti.

“Fantastik Dörtlü” filminin yönetmeninin yerini alacak kişi ise henüz açıklanmadı.

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