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Oyuncu Onur Özaydın’dan güldüren paylaşım: “Az önce kraldım, şimdi…”
Oyuncu Onur Özaydın’dan güldüren paylaşım: “Az önce kraldım, şimdi…”
Tiyatrocu Onur Özaydın'ın esprili paylaşımı Twitter'da beğeni rekoru kırdı.
Kültür Sanat 18 Ekim 2019 - 12:44

Tiyatrocu Onur Özaydın, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği Kral Lear’da Fransa kralını canlandırıyor. Oyunda Haluk Bilginer ile birlikte rol alan 34 yaşındaki tiyatrocu, iki gün önce esprili bir paylaşım yaptı.

Oyundan sonra otobüse bindiği sırada iletiyi atan Özaydın’ın mesajı şöyleydi: “Az önce sahnede Fransa Kralı'ydım, şimdi 14B'de eve gidiyorum.”

Öazaydın’ın bu tweet’i, 21 bini aşkın kişi tarafından beğenildi, defalarca paylaşıldı.


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