Oz Büyücüsü’nün ikonik elbisesi müzayedeyi karıştırdı

Oz Büyücüsü filmindeki uzun süredir kayıp olan Dorothy'nin elbisesi müzayedeye çıktı. Ancak satışı, elbisenin kime ait olduğu ile ilgili tartışmalar yüzünden bir yargıç tarafından engellendi.

Sozcu.com.tr

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1939 yapımı meşhur Oz Büyücüsü filminde Judy Garland’ın giydiği ikonik elbise herhangi bir sorun olmasaydı 1,2 milyon dolara satılacaktı, ancak elbisenin 1973’te bir rahibe verildiğini ve kendisinin de onun akrabası olduğunu iddia eden Barbara Ann Hartke satışa itiraz etti. Sinema dünyasının meşhur elbiselerinden biri şimdi ilginç bir davanın konusu oldu.

Judy Garland’ın 1939’da Dorothy rolü için giydiği mavi-beyaz kareli elbise, salı günü Los Angeles’ta Amerika Katolik Üniversitesi tarafından satışa sunulan Hollywood hatıralarının açık artırmasının bir parçası olacaktı. Bonhams Müzayede Evi, elbisenin 800.000 ila 1.2 milyon dolar arasında satılabileceğini tahmin ediyordu.

ELBİSENİN KİME AİT OLDUĞU TARTIŞILIYOR

Ancak geçen yıl okuldaki bir tadilat sırasında keşfedilen elbisenin satışı durdu. Manhattan’daki ABD bölge yargıcı Paul Gardephe, üniversitede çalışan ve 1973’te elbisenin verildiği Peder Gilbert Hartke’nin bir akrabası tarafından açılan dava sonucunda ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Peder Hartke 1986’da öldü; 81 yaşındaki yeğeni Barbara Ann Hartke de elbisenin müzayedeye çıkacağını öğrenince bu ayın başlarında okul ve müzayedeci aleyhine dava açtı. Davasında, amcasının yaşayan en yakın akrabası olduğu için elbisenin kendisine ait olduğunu söyledi. Elbisenin aktör Mercedes McCambridge tarafından kişisel bir hediye olarak verildiğini söyledi.

FİLMDE KULLANILAN ELBİSELERDEN SADECE BİRİ

Hartke’nin davasına göre, üniversitenin elbise üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı yok, çünkü elbisenin Katolik Üniversitesi’ne resmi veya gayri resmi olarak bağışladığını gösteren hiçbir belge bulunmuyor. Okul avukatları ise bir Dominik rahibi olarak Hartke’nin kişisel olarak asla hediye kabul etmeyeceğine yemin ettiğini ve bu nedenle elbisenin herhangi bir mülkün parçası olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

Garland, filmin çekimleri sırasında elbisenin çeşitli versiyonlarını giymişti; Bonhams Müzayede Evi, Garland’ın okulda bulunan elbiseyi, Batı’nın Kötü Cadısı’nın şatosundaki sahnesinde giydiğini söyledi.

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