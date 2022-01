Paris Hilton’un Netflix şovu sadece bir sezon dayanabildi

Paris Hilton'un dizisi Cooking With Paris, bir sezonun ardından Netflix tarafından iptal edildi.

Gösteri Ağustos ayında başladı ve 40 yaşındaki Hilton; Kim Kardashian, Nikki Glaser, Demi Lovato, Saweetie, Lele Pons ve kız kardeşi Nicky Hilton gibi ünlü isimlerle çeşitli tarifler hazırladı.

Dizi, Hilton’un Ocak 2020’nin ortalarında YouTube kanalında yayınlanan viral videosundan ilham aldı. Hilton’un 1,15 milyon abonesi için lazanya pişirdiği 15 dakikalık video, bugüne kadar 5,4 milyondan fazla izlendi.

Netflix serisi ilk olarak Temmuz 2021’de duyurulmuştu ve Hilton, eğitimli bir aşçı veya restoran gibi bir yerde şef olmadığı için programın, geleneksel mutfak programlarına dönüş olabileceği düşünülüyordu. Ancak Netflix, şovun devam etmemesine karar verdi.

Hilton son yıllarda yayın tarafında çeşitli adımlar attı. 2021 yılının başlarında, kendi prodüksiyon şirketi Slivington Manor Entertainment’ı kurdu ve Warner Bros. ile genel bir anlaşma imzaladı. Ayrıca, kasım ayında Carter Reum ile yaptığı abartılı düğününe dair Paris in Love on the Peacock yayınlandı. Ardından da YouTube kanalında My Dream Honeymoon adlı yeni bir dizi ile balayını anlattı.