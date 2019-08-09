PEN 2019 Şiir Ödülü’nün sahibi Süreyya Berfe

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, bu yılki ‘Şiir Ödülü’ne Süreyya Berfe’yi layık gördü. Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ne mutlu PEN'e, Süreyya Berfe'ye ödül veriyor. Ne mutlu bize, bu yılki PEN Şiir Ödülü Süreyya Berfe'ye! Eski reklam yazarı olduğu için (şairin olmaz ama, reklamcının eskisi olur), ‘mesajı ver!' dediğini duyar gibiyiz. Veriyoruz mesajı: Ey şiirin her zaman genci, ey şiirin gececisi, ey hiç kimseye olmadığı kadar ona yakışan huysuzluğun sahibi, ey artık yedilere, kırklara karışır gibi şiire karışan, ey saçı sakalı kırışan ama sözü her zaman dimdik ayakta duran, ey şiirin yerini bilen madenci, ey kendine hem gölge hem fener olan, ey egelerin egesi… PEN 2019 Şiir Ödülü için ondan iyisini mi bulacaktık, verdik gitti, affetsin bizi! (Metnin bundan sonrasını şiire bırakıyoruz. Şimdiden tezi yok, buraya hemen bir Süreyya Berfe şiiri bırakın, siz de kendinizi ödüllendirin! Bizden: “Gümüş koktu azalan cıgaralar / bana bir yolculuk ısmarla” dizesi.)”

Berfe’ye ödülü 6 Nisan’da TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda yapılacak törende takdim edilecek.