Perre Antik Kenti’nde 1898 yıl öncesine ait askeri diploma bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden Adıyaman'daki Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

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Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde devam eden kazıların son gününde 10 parça halinde bulunan bronz levha üzerindeki Latince yazıların çevirisi yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar tarafından çevirisi yapılan bronz levhanın 1898 yıl öncesine ait askeri diploma olduğu ortaya çıktı.

20 YILIN ARDINDAN O HAKKI KAZANMIŞ

M.S 123 yılında Roma İmparatoru Hadrianus zamanında Suriye’de 20 yıl askerlik yapan Calcilius Antiquus’a hizmet ödülü ve eşleri ile evlilik hakkı tanınması, Roma vatandaşlığı kazandığını gösteren bir levha olduğu belirlendi.

Diplomanın dünya genelinde Roma İmparatorluğu tarafından 100 bin adet basıldığı ancak daha sonra eritildiği, günümüzde ise 800’üne ulaşıldığı ve 650’si üzerinde çalışma yapıldığı biliniyor.

Bronz levha Adıyaman Müze Müdürlüğü’nde sergilenecek.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Levha incelendiğinde, Suriye eyaletinde askerlik yapmış Calcilius Antiquus isminde vatandaşın 20 yıl askerlik yaptıktan sonra milattan sonra 123 yılında imparator Hadrianus zamanında kendisine verilmiş olan bir diploma olduğunu tespit ettik. Bu diploma ile mali ve sosyal haklara kavuştuğu yer alıyor. Bu mali ve sosyal haklar ile, kendisine bir Roma vatandaşlığı veriliyor ve ayrıca bir evlenme hakkı veriliyor. Bununla beraber çocuklarına da Roma vatandaşlığı verildiği görülüyor. Roma döneminde 100 bin adet basılan bu askeri diplomaların büyük çoğunluğunun daha sonra fırınlarda eritildiğiyle ilgili bilgiler mevcut. Günümüze sadece 800 adetinin geldiği, 650 adetinin ise üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bunlardan bir tanesinin Perre’de olması heyecan vericidir” dedi. (İHA)



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