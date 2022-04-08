Pink Floyd, Ukrayna için 28 yıl sonra bir araya geldi

İngiltere'nin en önemli rock gruplarından Pink Floyd, yıllar sonra bir araya geliyor... Grup 28 yıl sonra Ukrayna için bir şarkı yayınlayacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rock müzik dünyasının en ikonik gruplarından Pink Floyd, 28 yıl sonra Ukrayna için bir araya geliyor…

Grup Hey Hey Rise Up isimli bir şarkı hazırladıklarını ve bu şarkıdan elde edilen gelirin Ukrayna İnsani Yardım Derneği’ne bağışlanacağını duyurdu.

1994’teki The Division Bell’den sonra grubun ilk kez birlikte bir şarkı kaydettiği de belirtildi. Şarkının kaydında 76 yaşındaki David Gilmour ve 78 yaşındaki Nick Mason ile birlikte Guy Pratt ve Nitin Sawhney yer aldı. Grubun kurucuları arasında yer alan Roger Waters’ın kayıtta yer almadığı belirtildi.

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