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Pulitzer’de Ukraynalı gazetecilere özel ödül

Pulitzer Ödülleri’nde bu yıl, ülkelerindeki Rus işgalini takip eden Ukraynalı gazetecilere özel alıntı ödülü verildi. Reuters, Hindistan’daki Covid pandemisi fotoğraflarıyla haber fotoğrafçılığı ödülünü aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:46 - 10 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Pulitzer’de Ukraynalı gazetecilere özel ödül

Dünyanın en prestijli gazetecilik ödülleri arasında yer alan ABD'deki Pulitzer Ödülleri, sahiplerini buldu.

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşları ödül alırken, Rus işgalini takip eden Ukraynalı gazetecilere de “özel alıntı ödülü” verildi. Pulitzer Yönetim Kurulu, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybeden 12 gazeteciyi de andı.

Reuters’ın Covid-19 dosyası Pulitzer’e layık bulundu.

New York Times gazetesi, ulusal ve uluslararası habercilik dahil üç alanda Pulitzer ödülüne layık bulunurken rakibi Washington Post da eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin geçen yılki Kongre baskınına yönelik haberiyle kamu hizmeti ödülünü aldı. Araştırmacı gazetecilik ödülü de “sudaki zehir” yazı dizisiyle Florida merkezli Tamba Bay Times'ın oldu.

Hindistan'daki Covid pandemisi fotoğrafları, Reuters’a ödül getirdi.

Reuters, Hindistan'daki Covid pandemisi fotoğraflarıyla haber fotoğrafçılığı ödülünü aldı. Kongre baskınını takip eden Getty Images ekibi de son dakika fotoğraf haberciliği ödülünün sahibi oldu.

1917'den beri dağıtılan ödüller, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer'in adını taşıyor.

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