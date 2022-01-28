Pulitzer ödüllü çizgi roman okul yönetimi tarafından yasaklandı

Tennessee'deki bir okulun yönetim kurulu, Holokost'tan kurtulanların deneyimlerini anlatan kitaptaki küfür ve bazı sahnelere yönelik itirazları gerekçe göstererek Pulitzer ödüllü çizgi roman "Maus"u sekizinci sınıf müfredatından yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Yazar ve sanatçı Art Spiegelman’ın romanı, ailesinin bir Nazi toplama kampında gözaltında tutulmasını, bunun sonucunda oluşan travmayı ve annesinin 1968’de intihar ederek ölmesini anlatıyor. McMinn County Eğitim Kurulu, 10-0 oyla kitabı okul müfredatından yasaklamaya karar verdi. İlk olarak belirli kelimelerin sansürlenmesinin telif hakkı ihlallerine yol açıp açmayacağına ilişkin müzakereler yapıldıktan sonra kitabın yasaklanmasına karar veriliyor.

Yönetim kurulu üyesi Tony Allman “İnsanların asıldığını gösteriyor, çocukları öldürdüklerini gösteriyor. Eğitim sistemi neden bu tür şeyleri teşvik ediyor? Akıllıca ya da sağlıklı değil” şeklinde konuşuyor.

ÜLKE ÇAPINDA YASAKLAMA HAREKETİ

Yasak, ülke çapındaki okul bölgelerinin ırkçılık ve LGBTQ+ temsili de dahil olmak üzere çeşitli konulardaki kitapları yasaklamak için harekete geçmesiyle geliyor. Aralık 2021’de 200’den fazla kuruluş, yayıncı, yazar ve kitapçıdan oluşan bir koalisyon, bu tür çabaları kınayan bir mektup imzaladı. Amerikan Kütüphane Derneği direktörü Deborah Caldwell-Stone aralık ayında yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “Son 20 yılda hiç görmediğim kadar bir meydan okuma, yasak var. Günde dört ya da beş, bazen günde sekiz rapor aldığımız bir zaman hiç olmadı.”

Geçtiğimiz günlerde de Missouri’deki Wentzville Okul Kurulu Toni Morrison’ın ünlü romanı En Mavi Göz’ü (The Bluest Eye) lise kütüphanelerinden yasakladı ve yakın zamanda Eyalet Senatörü Joe Gruters tarafından önerilen bir Florida yasa tasarısı, ebeveynlerin çocuklarının okulları tarafından sağlanan kitaplara itiraz etmesine izin verdi.

“BU ÇOCUKLAR 11 EYLÜL’Ü BİLE BİLMİYORLAR”

McMinn County’den iki yönetici, Julie Goodin ve Melasawn Knight, Spiegelman’ın kitabının müfredata alınmasını savundu. Toplantı notlarına göre Goodin, “Ben bir tarih öğretmeniydim ve Holokost hakkında güzel bir şey yok ve benim için bu, tarihteki korkunç bir zamanı tasvir etmenin harika bir yoluydu. Spiegelman, annesinin vefatını tasvir etmek için elinden gelenin en iyisini yaptı ve neredeyse bundan 80 yıl uzaktayız. Bu nesil için zor, bu çocuklar 11 Eylül’ü bile bilmiyorlar. Benim için bu, o zamanların mesajını iletme yoluydu.”

Kitap ilk olarak 1980’de Raw Books & Graphics tarafından seri olarak yayınlandı ve Spiegelman 1992’de romanın tamamı için Pulitzer Ödülü kazandı.

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