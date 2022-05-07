Restore edilen Surp Giragos Kilisesi 7 yıl sonra tekrar açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen ve 7 yıllık restorasyonun ardından ibadete açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılış törenini katıldı. Bakan Ersoy "Diyarbakır'ı kültür, sanat ve inanç turizminin merkezlerinden biri haline getirmek, turizm potansiyelini etkin bir şekilde yönetmek ve bu kadim şehri dünyanın dört bir yanında tanıtmak adına elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız" dedi.

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Sur ilçesinde Ermeni cemaatinin ‘Orta Doğu’daki en büyük kilisesi’ olarak bilinen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 2015’te hendek ve barikat olayları sırasında PKK’lı teröristlerce tahrip edildi.

Kilise hem zararın ortadan kaldırılması hem de ibadete açılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde restore edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 7 yıl aranın ardından çan çalınarak, kutsama ayini yapıldı, mum yakılıp, dua edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Surp Giragos Kilisesi, ibadete açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AKP Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen Ermeniler katıldı.

“DİYARBAKIR, BİRÇOK KIYMETLİ YAPIYA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTADIR”

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Diyarbakır’ın sahip olduğu tüm bu özellikler, bugün dünyanın en önemli tarihi kentler olarak kabul edilen şehirlerden bir adım önünde olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, şunları söyledi:

* Dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarihi bir kenti ziyaret etmek istediklerinde akıllarına ilk gelecek şehirlerden birinin Diyarbakır olmasını sağlamaktır.

* Diyarbakır’ı seven, Diyarbakır halkının refahını önemseyen, Diyarbakırlı çocukların geleceğe güvenle bakmasını isteyen herkesin bu ortak amaç doğrultusunda kenetlenmesini, hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan, birlikte hareket etmesini bekliyoruz.

* Diyarbakır’ı kültür, sanat ve inanç turizminin merkezlerinden biri haline getirmek, turizm potansiyelini etkin bir şekilde yönetmek ve bu kadim şehri dünyanın dört bir yanında tanıtmak adına elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız.

* Farklı kültür ve inançların bir arada huzur içinde yaşadığı, özgürce ibadet edebildiği Diyarbakır, birçok kıymetli yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapılar arasında Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliseleri de önemli bir yer tutmaktadır.

* Kültürel mirasımızın önemli hazinelerinden olan bu iki yapı, maalesef geçtiğimiz yıllarda şehrin huzur ve barışına gölge düşürmek isteyen terör grupları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti.

* Biz Anadolu’nun dört bir yanında bulunan ibadethanelerin, saygının ve aramızdaki kardeşliğin nişanesi olduğuna inanıyoruz.

* Unutmamalıyız ki ibadethanelere ve inançlara saygı kadar bunların korunması da o kadar önemlidir. Ve biz bunu aynı zamanda kendi sorumluluğumuz olarak görmekteyiz.

* Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin restorasyonları da bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

* Bu çerçevede Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde yarın ayin gerçekleşecek olmasından, terörün hedefi olan bu yapının yeniden ibadete açılacak olmasından ötürü kilise cemaatinin heyecanını paylaştığımızı belirtmek isterim.

“ÇATIŞMALAR SONRASINDA KİLİSE HARABEYE DÖNDÜ”

Çatışmalar sonrasında kilisenin harabeye döndüğünü hatırlatan 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da şunları belirtti:

* Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan çıkarılan ödenekle kilisenin restorasyonu gerçekleşti.

* Diyarbakır tarihinin son 1700 yılında her zaman önemli Hıristiyan varlığına sahiplik etmiştir.

* Dünya turizmine açmayı hedeflediğiniz Diyarbakır’da, Hıristiyan kültür ve halkasının eksikliğini görerek Ermeni, Süryani, ve Keldani kiliselerinin kentte kazandırılmasının önemini en iyi siz takdir ediyorsunuz. Bu uğurda sergilediğiniz cesaretinizi ve öngörünüzü tebrik ediyoruz.

* Elbette bu açılışın Diyarbakır’da yaşayan Ermeniler için bir bayram günü olduğuna hiç şüphe yoktur. Diyarbakır’ın giderek azalan Hıristiyan bakiyesi için bu kilisenin açılışı bir can suyu niteliği taşıyor.

* Ermeni dünyası içinde Türk-Ermeni ilişkisinin geliştirilmesi açısından önemli ve anlamlı bir dostluk mesajı içermektedir. Bin yıllık Türk-Ermeni ilişkisinde vurgulanacak o denli parlak ve olumlu olaylar, yaşanmışlıklar var ki bunların gelecekte kurulması şart olan dostluk köprüleri için ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Konuşmalar sonrasında Ermeni ibadethanesi ve dini merkezi olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin kutsama ayini yapıldı. (DHA)