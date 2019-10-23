Sarah Moss’tan sarsıcı bir novella: Hayalet Duvar

İngiltere'nin kuzeyinde, şehir keşmekeşinden uzak ama medeniyetin kıyısındaki ormanlık Northumberland'da yaz aylarının ortasıdır. On yedi yaşındaki Silvie, annesi ve babasıyla birlikte bir arkeoloji profesörünün, bölgenin karanlık tarihindeki kurban törenlerini incelemek üzere öğrencileriyle kurduğu kampa katılır. Yalnızca Demir Çağı'nın sunduğu imkânlarla yaşayarak ilkel yaşamı tecrübe ettikleri bu kampta Silvie profesörün öğrencileriyle birlikte yepyeni özgürlükleri keşfederken baskıcı babasıyla ilişkileri günbegün bozulur ve geçmişin ürkütücü ayinleri hayatlarına nüfuz etmeye başlar.

Sarah Moss, hem efsanevi ve tarihsel hem de çarpıcı derecede güncel bu romanıyla, okurlara atalarımızın “ilkel aklı”ndan ne kadar uzağa gidebildiğimizi sorgulatıyor.

SARAH MOSS KİMDİR

Glasgow doğumlu Sarah Moss, üniversite eğitimi için Oxford’a yerleşti ve lisans, doktora derecelerini İngiliz edebiyatı alanında tamamladı. Akademik çalışmalarında erken romantik dönem ve erken Viktorya dönemlerine odaklanarak kuzey ülkelerinin edebiyatı ile edebiyatta gastronomi ve maddi kültür konularını inceledi. Çeşitli üniversitelerde akademisyenlik ve eğitmenlik yapan Moss, son olarak Warwick Üniversitesi’nde Edebiyat ve Mekân dersleri vermeye başladı. Moss, İskandinav kültürü, romantik dönem İngiliz edebiyatı, gastronomi tarihi ve cinsiyet konularındaki kurgudışı ve akademik eserlerin yanı sıra Cold Earth, Night Waking, Bodies of Light, Signs for Lost Children ve Sular Çekilirken (Kafka Kitap, 2018) romanlarının yazarıdır.



HAYALET DUVAR KÜNYESİ

Yazar: Sarah Moss

Çeviri: Merve Sevtap Ilgın

Dizi/Tür: Dünya Edebiyatı/Roman

Yayım Tarihi: Ekim, 2019

Sayfa Sayısı: 130

Fiyat: 17,50 TL