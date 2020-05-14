Satılık nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre satılık mı, satlık mı?

Satılık nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre satılık mı, satlık mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘satılık’dır. Satılık mı, satlık mı? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘satılık'dır.

SATILIK NE DEMEK: Satışa çıkarılmış olan.

SATILIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin satılık mı, satlık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı satılık şeklinde olmalıdır.

satlık (Yanlış kullanım)

satılık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gazetenin ilan sayfalarında satılık uygun bir daire arıyor.”