Senli benli nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘senlibenli’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘senli benli'dir.
SENLİ BENLİ NE DEMEK:
1- Aşırı derecede samimi
2- Aşırı ölçüde samimi olarak, teklifsiz bir biçimde.
SENLİ BENLİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin senli benli mi, senlibenli mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı senli benli şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
senlibenli (Yanlış kullanım)
senli benli (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“O kadar yakınlardı ki senli benli konuşmaları kimseye tuhaf gelmezdi.”