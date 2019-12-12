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Senli benli nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘senlibenli’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Senli benli nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘senlibenli’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘senli benli’dir. Senli benli mi, senlibenli mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 12 Aralık 2019 - 11:55

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘senli benli'dir.

SENLİ BENLİ NE DEMEK:

1- Aşırı derecede samimi

2- Aşırı ölçüde samimi olarak, teklifsiz bir biçimde.

SENLİ BENLİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin senli benli mi, senlibenli mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı senli benli şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

senlibenli (Yanlış kullanım)
senli benli (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“O kadar yakınlardı ki senli benli konuşmaları kimseye tuhaf gelmezdi.”

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Son güncelleme: 11:56 - 12.12.2019
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