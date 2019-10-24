Setin başında Bart Skils

Adam Beyer işbirliğiyle zihinlerden çıkmayan “Your Mind” remix’i, Drumcode markasıyla yayınlanan EP’leriyle elektronik müzik sahnesinde kendini kanıtlayan DJ ve prodüktör Bart Skils, Birlikte Güzel sunumuyla 28 Ekim Pazartesi gecesi RX Istanbul’da olacak.

Bir plak mağazasında çalışırken müzik kariyerine başlayan Bart Skils, 2000'de Adam Beyer ile Awakenings Festival'da tanışıyor. Bunu takiben Drumcode label'ı altında çıkardığı 10 EP, Beyer ile imza attığı “Your Mind” remix'i ve sayısız festivalin aranan isimlerinden oluşu, Skils'in başarısını katlamaya devam ediyor.

20 yıllık kariyerinde Skils, Alan Fitzpatrick, Joseph Capriati, Nicole Moudaber, Luigi Madonna ve Sam Paganini gibi trendsetter sanatçılarla aynı çizgide ilerleyerek, prodüksiyonlarıyla techno'nun gelecek vizyonuna katkıda bulunuyor.

Amsterdam çıkışlı Alman sanatçının aynı zamanda Voltt adlı bir plak şirketi de bulunuyor. Amsterdam'da elektronik müzik ve dans tutkunlarını çekmeyi başaran “Voltt Loves Summer” festivaline başarıyla imza atan prodüktör, aynı zamanda Awakenings Amsterdam, Berghain Berlin, Fabric London, Cocorico Italy, Rex Paris and Wire Festival Tokyo gibi öncü techno kulüp ve festivallerindeki performanslarıyla yıldızını parlatıyor.

Sendromsuz bir pazartesi gecesinde Skils'e eşlik edecek lokal isimler ise Procombo ve Dirgen olacak.