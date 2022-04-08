Sex and the City’nin yıldızı ve eşi birer gün arayla yakalandı

Dünyaca ünlü Sex and the City dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker ve eşi Matthew Broderick, corona virüsüne yakalanınca Broadway'deki şovları Plaza Suite'i iptal ettiler.

Sozcu.com.tr

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Sex and the City dizisindeki Carrie Bradshaw rolüyle ünlü olan Sarah Jessica Parker ve yine kendi gibi oyuncu olan eşi Matthew Broderick’in Covid-19 testleri birer gün arayla pozitif çıktı.

57 ve 60 yaşlarındaki Parker ve Broderick, corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından Broadway’de sahneye koydukları Plaza Suite oyunlarından çekilmek durumunda kaldılar.

Parker, Broderick’ten bir gün sonra pozitif çıkarken oyun, Tony Ödülü sahibi Michael McGrath’ın salı günü Broderick’in rolünü doldurmasıyla devam etmişti. Şimdi Parker de rahatsızlanınca oyun geçici süreyle durduruldu.

New York’ta vakalar artmaya devam ederken, yapımdaki diğer oyuncuların veya ekip üyelerinin o zamandan beri Covid-19 için pozitif test olup olmadığı ise açıklanmadı.



Oyunun yapımcıları, “Matthew ve Sarah Jessica’ya acil şifalar diliyoruz. İzleyicilere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bilet sahipleri, gelecekteki bir performans için yeniden planlama yapmak veya para iadesi almak için satış noktalarıyla iletişime geçebilir” açıklaması yaptı.

Aralık ayında evliliklerinin 24. yılını kutlayan oyuncu çiftin James, Marion ve Tabitha isimli üç çocukları bulunuyor.

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