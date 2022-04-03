Covid-19 testi pozitif çıkan “James Bond” Macbeth’i iptal etti

James Bond filmleriyle tanınan ünlü aktör Daniel Craig, Covid-19 testi pozitif çıkınca başrolünde yer aldığı Macbeth oyununu iptal etmek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz aktör Daniel Craig, William Shakespeare’in ünlü tiyatro yapıtı Macbeth’in Broadway uyarlamasındaki performansından geçici olarak çekilmek zorunda kaldı.

Oyun başlamadan sadece 2 saat önce test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkan 54 yaşındaki Craig’in, iyileştikten sonra tiyatro oyununa dönmesi bekleniyor.

Gösterinin Twitter sayfasındaki duyuruda, “Macbeth’in bugünkü matine ve suare performansı, Daniel Craig’in bu öğleden sonra Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.”



“Bilet sahiplerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, ancak seyircilerimizin, oyuncu kadrosunun ve ekibin güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. İptal edilen performansın tüm biletleri satın alma noktasında iade edilecektir” denildi.

Daniel Craig’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.

JAMES BOND’U 5 KERE CANLANDIRDI

Ünlü İngiliz kurgusal ajan James Bond rolüyle tanınan Craig, Broadway’de ilk kez Lady Macbeth’i canlandıran Ruth Negga ile birlikte rol alıyor. Oyunun yönetmenliğini ise Tony Ödüllü Sam Gold üstleniyor.

Kariyeri boyunca beş James Bond filminde oynayan Craig, geçtiğimiz yıl bu karaktere veda etti.

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