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Sezen Aksu: İzmirliler de olmasa!
Sezen Aksu: İzmirliler de olmasa!
Şarkıcı Sezen Aksu, müzik sektörü için İzmirliler üzerinden yaptığı yorumla dikkatleri çekti. Aksu "İzmirliler de olmasa İstanbul müzik sektörü ne yapacak?" şeklinde konuştu.
Kültür Sanat 1 Ekim 2018 - 09:53

Çıkardığı ‘Çello’ isimli single ile adından bahsettiren Pelin Gedik’in, çalışmaları sırasında sahibi olduğu stüdyoda konuşan Sezen Aksu, müzik sektörüne atıfta bulundu. İstanbul müzik sektörünün İzmir kökenli sanatçılar sayesinde ayakta durduğunu belirten Aksu “Sesin de, yaptığın şarkı da çok güzel. Zaten İzmirliler de olmasa İstanbul müzik sektörü ne yapacak?” dedi.

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DMC etiketiyle çıkardığı ‘Çello’ isimli single ile müzik dünyasına albümlü sanatçı olarak merhaba diyen Pelin Gedik, İzmir sahnelerinde yaptığı sahne çalışmaları ile biliniyor.

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