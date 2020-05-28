Şifahi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şifahi mi, şifai mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şifahi'dir.
ŞİFAHİ NE DEMEK: Sözlü, tahrirî karşıtı.
ŞİFAHİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şifahi mi, şifai mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şifahi şeklinde olmalıdır.
şifai (Yanlış kullanım)
şifahi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni işin içeriği hakkında şifahi bilgilere sahipler.”