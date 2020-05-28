Şifahi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şifahi mi, şifai mi?

Şifahi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şifahi mi, şifai mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şifahi’dir. şifahi mi, şifai mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şifahi'dir.

ŞİFAHİ NE DEMEK: Sözlü, tahrirî karşıtı.

ŞİFAHİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şifahi mi, şifai mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şifahi şeklinde olmalıdır.

şifai (Yanlış kullanım)

şifahi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni işin içeriği hakkında şifahi bilgilere sahipler.”