Sinema salonlarının açılması 1 Temmuz’a ertelendi

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri’ genelgesinde açıldığı belirtilen sinema salonları, bugün yayımlanan yeni genelgeyle 1 Temmuz’a kadar kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi şöyle:

“Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.”

“Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

Salonlar 1 Haziran’da açılsaydı pazar günleri hariç, 07.00 – 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde yüzde elli kapasiteyle açılacaktı.

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