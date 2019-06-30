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Sinemada yeni dönem yarın başlıyor
Sinemada yeni dönem yarın başlıyor
Sinema filmlerinin sınıflandırılması ve desteklenmesi ile ilgili olarak Ocak ayında TBMM’de kabul edilen yasa, pazartesi günü yürürlüğe giriyor.
Kültür Sanat 30 Haziran 2019 - 13:11

SÖZCÜ/ ANKARA

Yasa uyarınca sinema salonlarında gösterilen reklamların süreleri 10 dakikayı geçemeyecek. Salonda oynayacak filmlerle ilgili fragman süresi de en fazla 5 dakika olacak. Film gösterim arası da 15 dakikayı aşamayacak. Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymayan sinema salonu işletmecilerine salon başına 50 bin Türk lirası ceza verilecek. Sinema salonu işletmecilerinin, filmin yapımcısı ve dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatları hariç, sinema biletleri için abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış da yapılamayacak.

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