‘Sir Yes Sir’ sahnede!

"Bir seyreden bir oynayan varsa orada tiyatro vardır. Bu yüzden şimdiki zamanı paylaşana kadar -1(eksi bir)’iz. diyerek Proje -1" adıyla yola çıkan ekip, ilk oyunu “Sir Yes Sir” ile Ocak’ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmi ve romanıyla ABD'de dönem dönem tartışmalara sebep olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında basımı durdurulan Dalton Trumbo'nun savaş karşıtı romanı “Johnny Got His Gun”, Proje -1 tarafından “Sir Yes Sir” adıyla sahneye uyarlanıyor.

Roman, savaş karşıtı yapıtların en güçlülerinden biri olarak gösteriliyor. Serkan Abeş, uyarladığı ve yönettiği oyunda oyunculuğu da kendisi üstleniyor. Oyuncuyu, ışığın ve efektin de oyuncuya dönüştüğü bir sahne dili içerisinde seyredeceğiz.

Savaşta her şeyini kaybetmiş genç bir adam. Kollarını, bacaklarını, yüzünü… Göremeyen, duyamayan, konuşamayan, hareket edemeyen bu gencin sahip olduğu tek şey aklıdır. Yatırıldığı hastanede bu gencin anılarına, düşüncelerine ve rüyalarına; oyun olgusunun zihnin çalışma prensibine dönüştüğü bir üslupla tanıklık ediyoruz.

Oyunun yaratıcısı Serkan Abeş oyunla ilgili olarak “Hikayesel olanın oyunun kuralına dönüştüğü bir sahne dili yaratarak, Joe'nun travmasını görsel ve işitsel bir düzleme taşımaya çalıştık.” diyor.

Ekip, oyunun ilk gösterimini 18 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da Şişli Blackout Sahnesi'nde yapmaya hazırlanıyor.

Oyunun Ocak Takvimi şöyle:

18 Ocak Cumartesi Şişli Blackout Sahnesi

26 Ocak Pazar Şişli Blackout Sahnesi

29 Ocak Çarşamba Şişli Blackout Sahnesi