Sirene yeni yılı karşılıyor

İstanbul'un en iyi akustiklerinden birine sahip olan tarihi Saint Esprit Kilisesi'nde, müzikseverleri unutamayacakları bir deneyim bekliyor. Sirene ve Akademi Sirene koroları olarak, tüm müzikseverleri bu özel akşamda müziklerini paylaşmaya davet ediyor.

Adını Yunan mitolojisinin gizemli ve güzel sesli yaratıkları “Sirenler”den alan Sirene, “Uzak denizlerden gelir sesimiz” mottosuyla 2014 yılında, İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Volkan Akkoç önderliğinde kuruldu. Türk kadınının dinamik, mücadeleci ve özgür karakterini hem batı hem de Anadolu'nun folklorik müzikleriyle harmanlayan Sirene'nin çekirdek kadrosu, müzikal kaliteyi üst seviyede tutmak amacıyla konservatuvar öğrencileri ve mezunları arasından seçildi. Kadroya eklenen her yeni koristinse köklü bir koro geçmişi olması tercih edilmekte ve korist adayları titiz bir odisyon sürecinden geçirilmektedir.Bünyesindeki genç ve deneyimli koristleriyle kurulduğu günden bugüne, aralarında önemli Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinin ilk seslendirmelerinin de olduğu birçok başarılı performans gerçekleştirmiş olan Sirene, aynı zamanda Türk kadın korosu repertuvarının gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

AKADEMİ SİRENE DE SAHNEDE

Sirene bünyesinde kurulan, “eğitim”i odak noktası olarak kabul eden Akademi Sirene; sanat hayatına 2019 sezonunda başladı. İyi müzik yapabilmenin gereği olan çalışma disiplinini ve heyecanı her zaman diri tutacak koristleriyle yeni başarılara imza atmayı amaçlayan koronun şefliğini ve artistik direktörlüğünü Volkan Akkoç yürütmekte. Akademi Sirene'nin eğitim kurulu; 2014 yılından beri aktif bir şekilde sanat hayatına devam eden, Türkiye'de ve uluslararası camiadaki en aktif ve başarılı Türk kadın korosu olan Sirene ile kazandığı deneyimleri, daha fazla kadın müzisyene ulaştırmayı amaçlıyor.