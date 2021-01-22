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SİYAD üyelerinin seçtiği 2020’nin en iyi 10 yabancı film

Sinema Yazarları Derneği 2020 yılının en iyi 10 yabancı filmini seçti. Listenin başına Boyalı Kuş var. 

Güncellenme: 16:02, 22/01/2021
Haberler Kültür Sanat
SİYAD üyelerinin seçtiği 2020’nin en iyi 10 yabancı film

Sinema Yazarları Derneği 2020 yılının en iyi 10 yabancı filmini seçti. Listenin başına Boyalı Kuş var.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye'de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan Boyalı Kuş filmi oldu. Yılın en iyisi seçilen filmin ödülü, Mart ayında düzenlenecek 53. SİYAD Ödül Töreni'nde verilecek.

Film, trajik bir şekilde kendi hayatına son veren Jerzy Kosinski'nin tartışmalar yaratan tanınmış romanı Boyalı Kuş'un ilk sinema uyarlaması dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Yönetmenliğini Vaclav Marhoul’un yaptığı Boyalı Kuş, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu Avrupa'da bir yerde, yalnız bir Yahudi çocuğun hikayesini anlatıyor.

SİYAD üyelerinin oylaması sonucu ilk 10 sırada yer alan filmler şunlar:

1) Boyalı Kuş
2) Sefiller
3) Bal Ülkesi
4) Sonsuzluk Üzerine
5) Bacurau
6) Burası Cennet Olmalı
7) Subay ve Casus
8) Annelerimiz
9) Tavşan Jojo
10) Bedenimi Kaybettim

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Yayınlanma Tarihi:15:51,