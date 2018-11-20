Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan Snoop Dogg kendine teşekkür etti

Rap şarkıcısı Snoop Dogg'un da artık Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı var. Törende bir konuşma yapan Dogg, sadece kendine teşekkür etmekle yetindi...

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Ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg artık bir yıldız sahibi. Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan isim, törende bir de konuşma yaptı. Ne var ki konuşması tamamen kendine teşekkür etmesiyle geçti…

‘Ben’ diye başlayan ve 7 cümle kurup kendine teşekkür eden Dogg’un konuşması şöyleydi: “Kendime inandığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu zor işleri çalışarak başardığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Ara vermeden çalıştığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Asla vazgeçmediğim için kendime teşekkür etmek istiyorum. Her zaman verici olduğum ve aldığımdan daha fazlasını vermeye çalıştığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Yanlıştan çok doğru yaptığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kendim olduğum için kendime teşekkür etmek istiyorum.”