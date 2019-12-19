‘Son Beş Yıl’ müzikali yeni yılda da devam edecek
Kaan Sekban ve Pelin Akil’in yer aldığı “Son Beş Yıl” müzikali; 14 Ocak'ta Uniq Hall'de, 20 Ocak'ta Zorlu PSM Platinum Sahne'de ve 31 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Tebdil-i Mekan ve Kaan Sekban'ın ortak yapımcılığında sahnelenen müzikal, iki temsille iki bini aşkın seyirciye ulaştı.
Başarılı roman yazarı Jamie ile kariyerinde düşüşe geçen oyuncu sevgilisi Cathy'nin ilişkisini konu alan müzikali Barış Arman yönetiyor. Can Bora Genç’in müzikal direktörlüğünü üstlendiği Son Beş Yıl’ın biletleri satışa çıktı.
KÜNYE
Yönetmen: Barış Arman
Müzik Direktörü: Can Bora Genç
Oyuncular: Kaan Sekban – Pelin Akil
Çeviren: Didem Atasoy
Yapım: Tebdil-i Mekan & Kaan Sekban