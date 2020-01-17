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Soner Arıca’dan John Travolta’ya gönderme
Soner Arıca’dan John Travolta’ya gönderme
Soner Arıca, yeni single’ı 'Bambaşka' nın video klibini yayınladı. Arıca, klibinde ünlü oyuncu John Travolta'nın Cumartesi Gecesi Ateşi filmindeki sahnesine gönderme yaptı...
Kültür Sanat 17 Ocak 2020 - 07:44

1990’lara damgasını vuran popçu Soner Arıca, Bambaşka adlı şarkısına klip çekti. 70’ler 80’lerden esinlenerek çekilen klipte 40 kişi oynadı. Klip için dans dersleri alan Sarıca’ya 11 profesyonel dansçı eşlik etti.

John Travolta'ya gönderme

Nostaljik klipte Gökhan Yavaş'ın tasarımı olan kıyafetlerle kamera önüne geçen Soner Arıca, dans sahnesinde giydiği kıyafetle 1977 yılında gösterime giren ‘Saturday Night Fever -Cumartesi Gecesi Ateşi” filmindeki John Travolta'ya da gönderme yaptı.