Soner Arıca’dan John Travolta’ya gönderme
1990’lara damgasını vuran popçu Soner Arıca, Bambaşka adlı şarkısına klip çekti. 70’ler 80’lerden esinlenerek çekilen klipte 40 kişi oynadı. Klip için dans dersleri alan Sarıca’ya 11 profesyonel dansçı eşlik etti.
John Travolta'ya gönderme
Nostaljik klipte Gökhan Yavaş'ın tasarımı olan kıyafetlerle kamera önüne geçen Soner Arıca, dans sahnesinde giydiği kıyafetle 1977 yılında gösterime giren ‘Saturday Night Fever -Cumartesi Gecesi Ateşi” filmindeki John Travolta'ya da gönderme yaptı.