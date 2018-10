Spotify, kuruluşunun 10’uncu yılında en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyanın en büyük online müzik dinleme platformu olan, 65 ülkede 180 milyon üyesi bulunan Spotify, kurulduğu günden bu yana platform üzerinden son 10 yılda en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları, kilometre taşlarını ve kaydettiği başarılar ile son 10 yılın en etkili müzik türlerini açıkladı. Bugüne kadar 16 milyon 858 bin 80 yıl uzunluğunda müzik dinlenilen, toplamda 40 milyonu aşkın şarkının, 3 milyarı aşkın da çalma listesinin bulunduğu Spotify’daki ‘en’ler şöyle:

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know”

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can’t Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”



Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları:

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Kurulduğu günden bu yana Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları:

1. Ed Sheeran – “Shape Of You’”

2. Drake – “One Dance”

3. The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

4. Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito – Remix’”

8. Justin Bieber – “Love Yourself”

9. Justin Bieber – “Sorry”

10. The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down”