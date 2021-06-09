Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tacizci yapımcı Weinstein’ın foyasını ortaya çıkaran gazetecilerin hikayesi film oluyor

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel saldırılarını ortaya çıkaran gazeteciler Megan Twohey ve Jodi Kantor'ın hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Filmin yapımcı kadrosunda Weinstein'ı ölümle tehdit eden Brad Pitt de yer alıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:11, 09/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Tacizci yapımcı Weinstein’ın foyasını ortaya çıkaran gazetecilerin hikayesi film oluyor

Hollywood’u sarsan cinsel taciz iddialarının başrolünde yer alan ünlü yapımcı Harvey Weinstein ve ‘metoo’ hareketine odaklanan bir film beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor.

90’dan fazla kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamaları nedeniyle 23 yıl hapis cezası alan 69 yaşındaki Weinstein’ın sırlarını Megan Twohey ve Jodi Kantor isimli iki gazeteci ortaya dökmüştü. ‘She Said’ adlı film Twohey ve Kantor’un taciz olaylarını ortaya çıkarması ve Weinstein’ın düşüşüne odaklanacak.

Brad Pitt.

She Said’in yapımcıları arasında, Weinstein’ı kariyerinin başında ölümle tehdit eden Brad Pitt de yer alıyor. Söz konusu dönemde Pitt, kız arkadaşı Gwyneth Paltrow’un Weinstein tarafından tacize uğraması nedeniyle yapımcıyla birbirine girmişti.

Carey Mulligan ve Zoe Kazan.

She Said’in yönetmeni olarak Maria Schrader’in seçildiği öğrenildi. Alman yönetmen Schrader, Netflix yapımı Unorthodox dizisiyle Emmy ödülü kazanmıştı. Filmde gazetecileri canlandıracak isimlerin ise Zoe Kazan ve Carey Mulligan olacağı belirtiliyor.

İlginizi ÇekebilirWeinstein'dan Aniston'a şok tehdit: Öldürülmesi gerekWeinstein'dan Aniston'a şok tehdit: Öldürülmesi gerek

 

İlginizi ÇekebilirTacize uğrayan kadınlardan yeni hareket: Sustum çünkü...Tacize uğrayan kadınlardan yeni hareket: Sustum çünkü...
Yayınlanma Tarihi:10:08,