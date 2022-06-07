Tim Burton’ın Netflix’teki yeni dizisinden ilk görseller yayınlandı

Kendine has gotik tarzıyla tanınan ünlü yönetmen Tim Burton'ın Addams Ailesi'ne odaklanan yeni Netflix projesi "Wednesday"in başrolünde yer alacak isim açıklandı.

Sozcu.com.tr

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“Tuhaflıkların ailesi” olarak bilinen ve filmi, dizisi ve animasyonu çekilen Addams Ailesi’ne yönelik son proje, evin küçük kızı Wednesday’in adını taşıyan proje oldu.

Sonbahar aylarında Netflix’te yayınlanması beklenen dizinin yönetmeni ise 63 yaşındaki ABD’li sinemacı Tim Burton oldu.

Daily Mail’in haberine göre, 8 bölümden oluşması beklenen diziye dair 30 saniyelik bir tanıtım fragmanı ve başrolü canlandıran ABD’li aktris Jenna Ortega’nın bir görseli yayınlandı.

“TIM BURTON’IN ZİHNİNDEN ÇARPIK BİR DİZİ”

Kısa fragmanda, 19 yaşındaki Ortega, ikonik saç örgüsü stiliyle görünüyor ancak kakülleri de var. Bunun dışında beyaz renkli ve manşetleri olan siyah bir elbise giyiyor.

Klipte, Ortega saçlarını örerken tek bir bağımsız el omzundan birinin üzerine oturmuş, parmaklarını metne doğru şaklatıyor ve şu yazı beliriyor: “Tim Burton’ın zihninden yeni bir çarpık dizi. Wednesday.”

Diğer oyuncular arasında anne Morticia Adams rolünde Catherine Zeta-Jones, Dr. Valerie Kinbott rolünde Riki Lindhome, Şerif Donovan rolünde Jamie McShane, Şerif Donovan Galpin rolünde Jamie McShane yer alıyor.

1991 yapımı filmde aynı rolü canlandıran Christina Ricci de projenin bir parçası ama dizide yeni bir karakter olarak yer alacak.

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