Freddie Mercury’nin hiç yayınlanmamış bir şarkısı gün yüzüne çıkıyor

Ünlü İngiliz rock müzik grubu Queen, merhum solistleri Freddie Mercury'nin kaydettiği ancak daha önce duyulmamış bir parçayı yayınlayacaklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyada albümleri 300 milyondan fazla satan müzik grubu Queen, 1991 yılında, 45 yaşında hayatını kaybeden efsanevi solistleri Freddie Mercury’nin ölmeden önce kaydettiği bir şarkıyı dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

Daily Mail’de yer alan habere göre, grubun hayatta kalan üyeleri şarkıyı arşivlerinde keşfettiler. Söz konusu parça, şarkı, 1989 albümü için çoğu hiç piyasaya sürülmemiş olan yaklaşık 30 parçanın arasında yer alıyor.

Grup üyeleri yaptıkları açıklamada, “Freddie’den unutmuş olduğumuz küçük bir mücevher bulduk. Bu harika ve gerçek bir keşif. Eylül ayında yayınlamayı planlıyoruz.”

“Şarkıya birçok kez baktık ve ‘Oh hayır, bunu gerçekten kurtaramayız’ diye düşündük. Ama harika mühendislik ekibimiz ‘Tamam, bunu yapabiliriz’ dedi. Bir nevi dikiş parçalarını birleştirmek gibi” dediler.

Şarkının çok güzel bir melodisi olduğunu ve çok tutkulu bir parça olduğunu belirten üyeler bu haberle hayranlarını sevindirdi.

Mercury’nin AIDS’e bağlı ölümünün ardından grup, vokalistler Paul Rodgers ve Adam Lambert ile turnelere devam etti.

Ekip son olarak, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. yıl kutlamaları olan Platin Jübile için sahneye çıktı.

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