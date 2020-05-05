Tom Cruise, Elon Musk ve NASA’nın yardımıyla uzayda film çekecek
Deadline dergisinin yaptığı habere göre Tom Cruise, Elon Musk’ın kurduğu SpaceX programı yardımıyla uzayda aksiyon filmi çekmeyi planlıyor.
Henüz projenin ilk aşamalarında olduğu, Cruise ve Musk’n NASA ile birlikte çalıştıkları belirtildi.
Şayet film çekimlerinin gerçekleşmesi durumunda, bu uzayda çekilen ilk film olacak. Deadline’ın haberinde, Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin bir devam filmi olmayacağı da aktarıldı.
Yer aldığı filmlerde dublör kullanmamasıyla bilinen ünlü aktör, Görevimiz Tehlike serisinin dördüncü filmindeki sahneler için Dubai’deki Burj Khalifa binasının tepesinde çekim yapmıştı. Cruise, serinin altıncı filminde ise bir aksiyon sahnesinin çekimleri esnasında binaya çarparak sakatlanmıştı.