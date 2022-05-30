Tom Cruise, Top Gun ile gişede zirveye yerleşiyor

Tom Cruise'un yeni filmi Top Gun: Maverick, 151 milyon dolarlık açılışla gişede öne geçiyor. Devam filmi, 59 yaşındaki aksiyon efsanesinin bugüne kadarki en büyük açılış hafta sonunu yaşamasını sağlıyor.

Sozcu.com.tr

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1986 yapımı Top Gun filmi, yeniden beyaz perdeye döndü. Filmin başrolünde yine Tom Cruise rol alırken film, şimdiden 152 milyon dolarlık bütçesine ulaştı. Ayrıca film, Tom Cruise’un 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde ilk kez 100 milyon dolar ve üstünde hasılat elde eden film oldu.

Aksiyon filmi, sinema tarihinde ikinci en büyük çıkış olarak rekoru eline geçirdi. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, 153 milyon dolarlık hasılatla hâlâ en üst sırada yer alıyor.

Tom Cruise, yeni aksiyon macerası için donanmanın uçan ası Pete Maverick Mitchell rolünü tekrarlıyor. 35 yaşındaki Miles Teller ise Teğmen Bradley ‘Rooster’ Bradshaw olarak rol alıyor. Öğretmen ve öğrenci, tehlikeli bir görevi üstlenirken birbirlerine güvenmeyi öğrenene kadar gergin bir ilişki yaşarlar.

Top Gun: Maverick uluslararası olarak 62 pazara açıldı.

Merakla beklenen gişe rekorları kıran film, Rotten Tomatoes’daki eleştirmenlerden 97 puan aldı ve bazı eleştirmenler orijinalinden bile daha iyi olduğunu iddia etti.

Devam filminin devasa gişe başarısı, devam eden koronavirüsü pandemisiyle endüstride yaşanan düşüşün ardından bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

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