Toplumun tiyatroya ihtiyacı var

Ceyhun Fersoy, pandemi dönemindeki büyük özlemi böyle dile getirdi: “Sanatsız bir toplum nefes alamıyor demektir. Nasıl bir çiçeğin suya ihtiyacı varsa toplumun da sanata ihtiyacı var.”

Ali AYDIN / SÖZCÜ

Seksenler dizisindeki Şahin karakteri ile hafızalara kazınan Ceyhun Fersoy, SÖZCÜ HatfaSonu'na, Covid-19 döneminde yaptıklarını, tiyatroların yaşadıklarını anlattı. “Bu zorlu süreçte ayakta olmayı başardık” diyen Fersoy, şu ifadeleri kullandı: “İlk 2.5 ay kesinlikle izole bir şekilde yaşadık. Her şeyi evimizde yaptık. Önemli olan sağlık, gerisi benim için teferruat.”

İlk oyun 29 Ağustos'ta

“Diğer işletmelerin açılıp tiyatroların, sinemaların açılmaması kafada bir soru işareti oluşturuyor. Sanatsız bir toplum nefes alamıyor demektir. Nasıl bir çiçeğin su ihtiyacı varsa toplumun da sanata ihtiyacı var. Biz Tiyatro Jest olarak biraz temkinli davranıyoruz. 29 Ağustos'ta ilk oyunumuzu oynayacağız. Tiyatrolara devletin kucak açmasını isterim.”

EVİN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLADIK

“Evde olmayı çok seviyorum. Begüm'e (Öner) de çoğu konuda yardımcı oldum. Evimize değer verdiğimizi gördük. Zaman zaman otel gibi kullanıyorduk. Yat, kalk, oyuna, işe git… O yüzden pandemi sürecinde evimizde süre geçirmenin keyfini yaşadık. Çok kitap okuduk. Ben bir şeyler yazdım. Netflix'te çok şey izledik ve zaman çok çabuk geçti aslında.”

“SEKSENLER' BELGESELİ GİBİ

“Seksenler, uzun zamandır var ve bizi de çok mutlu ediyor. ‘Seksenler'i dizi değil belgesel olarak görüyorum. O dönemlerin kıymetini bilmiş insanlarla sohbet etmek bizi bizden alıyor… Evli çiftler, aynı dizide oynamayı avantaja çevirmeli. Biz öyle yapıyoruz. Mesela bir bankacıyla yapabilir miydim, bilmiyorum. Begüm de aynı cevabı verecektir.”

TİYATRO ALTIN ÇAĞINI YAŞIYORDU

“Pandemiden öncesinden bahsediyorum; son 5-6 senedir tiyatro altın çağını yaşıyordu. Şimdi de pandemiden sonra bir yaşantımız olacak. Ayda 10-15 oyun oynuyordum. Pandemiden sonra büyük ihtimal üçe, dörde düşecek. Tiyatroların sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum, tam tersine tiyatronun ayakta durmasını ve daha çok şehre gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tiyatro iyi ki var ve tiyatro insana gerçekten iyi geliyor.”

EN BÜYÜK PROJE: ÇOCUK

“Bir sinema filmim olacaktı aslında. İki-üç film gelmişti ama bu pandemiden dolayı bazı filmler geri çekildi veya ertelendi. Dizimiz devam ediyor. Oyunumuz da devam edecek. Jest Tiyatro'da üç kişilik bir oyunumuz olacak. Onun da provaları ağustos sonu eylül başı gibi başlayacak. Sürpriz olsun. En büyük projemiz ise çocuk diyebilirim (Gülüyor). Vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek isterim.”

AiLECEK FENERLiLER

Ali Koç'a 2 dönem verilmeli

“Ailecek Fenerbahçeliyiz, yaklaşık 12 yıldır kombinem var ve 6 yıldır da kongre üyesiyim. Ali Koç başkanın arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, hatalar olabilir ama geride kaldı. Önemli olan Fenerbahçe; ‘Çubuklu' hep yaşayacak. Ali Koç'a, iki dönem verilmeli. Aziz Yıldırım da ilk döneminde istifa etti ama geri gelip başarılı oldu. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Önümüzdeki beş yıl içinde 3-4 şampiyonluk alabilirler. Bu sene Trabzon şampiyon olur diyordum ama altın tepside Başakşehir'e verdiler. Bu limit sorunları varken F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş, çok fazla üzerine koyamaz çünkü çok borçları var.”