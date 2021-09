Tüm zamanların ‘en iyi 500 şarkısı’ listesi güncellendi

Dünyaca ünlü müzik dergisi Rolling Stone, tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesini 17 yıl sonra güncelledi. 500 şarkı, 250 müzisyen ve müzik sektörü temsilcisinin oylarıyla, 4 bin şarkı arasından seçildi.

Müzik dergisi Rolling Stone tarafından 2004 yılında yayınlanan ‘Dünyanın En İyi 500 Şarkısı’ listesi, aradan geçen 17 yılda büyük ölçüde değişikliğe uğradı. Listenin neredeyse yarısı değişirken, yeni listede hip hop, Latin pop, R&B tarzında çok sayıda şarkı yer aldı.

Güncellenen yeni listede, popüler müziğin klasikleri ve kültleşmiş grupları listedeki yerlerini korudu ancak Drake, Kendrick Lamar, Lorde, Taylor Swift, Lizzo, Lil Nas X, The Weeknd ve Lady Gaga gibi isimlerin şarkıları, listede birçok pop ve rock klasiğini geride bıraktı.

İlk 20'de The Beatles'ın iki şarkısının olduğu 500 şarkılık listede en fazla şarkıyla yer alan dönem ise 70'ler oldu.

İşte tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde ilk 20’deki şarkılar:

20. DANCİNG ON MY OWN – ROBYN

19. IMAGİNE – JOHN LENNON

18. PURPLE RAİN – PRİNCE AND THE REVOLUTİON

17. BOHEMİAN RHAPSODY – QUEEN

16. CRAZY İN LOVE – BEYONCÉ FEAT. JAY-Z

15. I WANT TO HOLD YOUR HAND – THE BEATLES

14. WATERLOO SUNSET – THE KİNKS

13. GİMME SHELTER – THE ROLLİNG STONES

12. SUPERSTİTİON – STEVİE WONDER

11. GOD ONLY KNOWS – THE BEACH BOYS

10. HEY YA! – OUTKAST

9. DREAMS – FLEETWOOD MAC

8. GET UR FREAK ON – MİSSY ELLİOTT

7. STRAWBERRY FİELDS FOREVER – THE BEATLES

6. WHAT'S GOİNG ON – MARVİN GAYE

5. SMELLS LİKE TEEN SPİRİT – NİRVANA

4. LİKE A ROLLİNG STONE – BOB DYLAN

3. A CHANGE IS GONNA COME – SAM COOKE

2. FİGHT THE POWER – PUBLİC ENEMY

1. RESPECT – ARETHA FRANKLİN